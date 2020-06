Unter Alkoholeinfluss in Marktheidenfeld unterwegs

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der Mann angehalten. Nach Feststellung eines leichten Alkoholgeruchs wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt und anschließend die Weiterfahrt unterbunden. Eine Anzeige folgt.

Geparktes Auto in Marktheidenfeld beschädigt

2000 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten grauen VW Golf. Das Auto stand von Freitagabend, 22:00 Uhr, bis Samstag, 14:00 Uhr, am Mainkai mit der Fahrzeugfront zum Main, als es offensichtlich beim Ein- oder Ausparken an der linken Seite gestreift und verschrammt wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0