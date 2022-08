Unter Alkohol- und Tabletteneinfluss in Marktheidenfeld unterwegs

Wie sich herausstellte, war dessen Fahrer nicht nur nach einem Reifenplatzer dort gestrandet, sondern hatte vor Fahrtantritt auch noch Alkohol und Schlaftabletten zu sich genommen. Daher wurde der 21-jährige aus dem Gemeindebereich Gemünden zur Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Um Fahrer und Fahrzeug kümmerte sich anschließend der verständigte Vater, der Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Bischbrunn/Erlenbach/Marktheidenfeld. Bei drei Wildunfällen im Dienstbereich der Polizeiinspektion Marktheidenfeld allein am Samstag entstand an den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3.500 Euro. Eines der Rehe war durch den Unfall nicht unmittelbar tot und musste erlöst werden.

vd/Polizei Marktheidenfeld