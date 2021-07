Unter Alkohol- und Drogeneinfluss durch Kleinkahl

Der 55-jährige Mann war mit seinem Audi um 22.45 Uhr in Edelbach kontrolliert worden. Hierbei wurde starker Alkoholgeruch bemerkt, außerdem räumte der Mann einen zeitnahen Rauschgiftkonsum ein. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Erschwerend kommt für den Mann hinzu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

BMW landet bei Mömbis in der Leitplanke

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Donnerstag landete ein BMW-Fahrer bei Mömbris in der Leitplanke, der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Der 29-jährige Mann fuhr um 03.15 Uhr von Kaltenberg in Richtung Blankenbach. In der ersten Linkskurve nach Kaltenberg beschleunigte er, allerdings brach das Heck des Fahrzeugs auf der regenassen Straße aus. Der BMW stieß mit der Front gegen die Leitplanke, drehte sich um die eigene Achse und landete mit dem Heck erneut in der Leitplanke. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Auffahrunfall in Kahl

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Hanauer Landstraße entstand am Mittwochnachmittag ein Schaden von 4.500 Euro. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Gegen 15.30 Uhr war ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer auf den Saab einer 55-jährigen Frau, die verkehrsbedingt abbremsen musste, aufgefahren.

Geringe Mengen Rauschgift in Alzenau sichergestellt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch gegen 18 Uhr kontrollierte eine Streife der Alzenauer Polizei drei junge Personen im Bereich der Brentanostraße. Dabei kam bei einem 20-Jährigen ein Joint zum Vorschien. Ein 20-Jähriger versuchte noch einen kleinen Brocken (4 Gramm) Haschisch zu verstecken, was an der Aufmerksamkeit der Streifenbesatzung scheiterte. Das Rauschgift wurde sichergestellt, auf die beiden jungen Männer kommt nun eine Anzeige zu.

Postbriefkasten in Blankenbach beschädigt

Blankenbach, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am Freitag, 18.06.2021, wurde in der Krombacher Straße ein Postbriefkasten beschädigt. Der Schaden an der Front im Bereich des Einwurfs wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau