Unseriöse Kammerjäger in Wörth festgenommen

Ein hiesiger Hausbesitzer hatte, nach Recherche im Internet, Hilfe bei einem scheinbar lokalen Schädlingsbekämpfer gesucht und die Kammerjäger angefordert. Die jungen Männer waren dann am Nachmittag in Wörth nach Wörth gekommen und wollten ein Wespennest entfernen. Nachdem die geforderte Summe von mehreren Hundert Euro jedoch zu hoch war, gingen die unseriösen Dienstleister wieder. Eine Zivilstreife konnte die Männer, die mit einem silberfarbenen BMW mit MTK-Kennzeichen unterwegs waren, überprüfen und vorläufig festnehmen. Sie stehen im Verdacht, gewerbsmäßig und unsachgemäß zu Wucherpreisen Schädlingsbekämpfung durchzuführen. Die Männer werden von einer Zentrale gesteuert im ganzen Bundesgebiet eingesetzt, nachdem potentielle Kunden im Internet einen scheinbar lokalen Dienstleister gegoogelt und gebucht haben. Vor Ort führen sie dann unsachgemäß und unprofessionell ihre Dienstleistung aus und kassieren in der Regel in bar vor Ort ihre Wucherpreise. Auch im Landkreis Miltenberg waren sie hier in den letzten Tagen aktiv. So wurde z. B. in Klingenberg ein Wespennest erfolglos bekämpft, aber dennoch über 300 Euro abkassiert. Die Kammerjäger dürften aber noch weitere Kunden aufgesucht und geschädigt haben. Die Polizei Obernburg bittet daher Geschädigte, die ebenfalls zu überhöhten Preisen Kammerjäger im Internet gebucht und bezahlt haben, sich zu melden. Die beiden am Donnerstag festgenommenen Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Betruges. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wieder auf freien Fuß gesetzt, ihr mitgeführtes Geld, das aus weiteren Wuchergeschäften stammen dürfte, wurde sichergestellt.

Vorfahrt missachtet- 13 000 Euro Schaden

Mönchberg. Am Donnerstagabend gegen 22.35 Uhr, ist es an der Einmündung des Streiter Weges in die Schmachtenberger Straße zu einem Unfall gekommen. Ein Lützelbacher war hier, vom Streiter Weg von Streit kommend, Richtung Schmachtenberg gefahren. An der Einmündung zur Schmachtenberger Straße übersah er einen, von Schmachtenberg in Richtung Klingenberg fahrenden, Ford. Es kam im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme waren beide Straßen für ca. 1,5 Stunden gesperrt, bis die stark beschädigten Autos von Abschleppdiensten geborgen wurden. Die Feuerwehr Schmachtenberg war hier zur Verkehrslenkung und Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 13 000 Euro.

Pkw beschädigt

Klingenberg, Trennfurt. Ein BMW ist am Dienstag Vormittag am Ringwall in Trennfurt beschädigt worden. Eine Klingenbergerin hatte hier einen Besuch gemacht und ihren schwarzen BMW an rechten Straßenseite abgestellt. Als sie nach ca. 3 Stunden wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie fest, dass an der linken Fahrzeugseite eine Delle ein Kratzer war. Aufgrund des Schadens geht man davon aus, dass ein Radfahrer an dem Auto hängen geblieben ist. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Nichtabgeschlossenes Mountainbike gestohlen

Erlenbach. Am vergangenen Samstag, dem 08.08.2020, hat ein noch Unbekannter in der Bahnstraße zwischen 12.00 und 15.00 Uhr ein Fahrrad gestohlen. Der Dieb ließ das Mountainbike mitgehen, das unverschlossen an der Straße stand. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.