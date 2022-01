Tote Geschwister in Karlstein: Chemische Reaktion brachte tödliches Gas

Die Einheit nennt sich Analytische Taskforce (ATF). Sie ist spezialisiert auf die Erkennung und Bekämpfung biologischer, chemischer und radiologischer Substanzen. Sie zählt zur vierten und höchsten Versorgungsstufe im Bevölkerungsschutz und arbeitet eng mit den Feuerwehren zusammen.

Für die Region am bayerischen Untermain sei die ATF Mannheim zuständig, so Kreisbrandrat Frank Wissel auf Nachfrage unserer Redaktion. Bereits am Montag hatte es Anzeichen gegegeben, weitere Untersuchungen in dem Haus vornehmen zu müssen. Dort waren am Montagmorgen die beiden toten Kinder und ihr schwer verletzter Vater gefunden worden. Ein Warner der Einsatzkräfte beim Betreten der Räume habe auf giftige Gase angeschlagen, so Wissel.

Die Feuerwehr Karlstein leistete mit dem Einsatz am Dienstag der Polizei Amtshilfe im Rahmen der Ermittlungen. Über das Ergebnis des Einsatzes ist noch nichts öffentlich bekannt. Nach Informationen unserer Redaktion war es in dem Haus in der Hanauer Straße nach offenbar selbst durchgeführten Heimwerker-Arbeiten durch die verwendeten Materialien zu einer chemischen Reaktion mit tödlicher Gasentwicklung. Eine Bestätigung der Polizei liegt noch nicht vor. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums war auch nach mehrfachen Versuchen für eine Stellungnahme am heutigen Mittwoch bislang nicht erreichbar. Weitere Informationen folgen. Am Dienstagvormittag hatten Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und Polizei Unterfranken in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass die Obduktion der beiden Kinder - ein fünf Jahre altes Mädchen und ihr vier Jahre alter Bruder - keinen Aufschluss über die Todesursache gebracht hat. Dafür seien weitere toxikologische Untersuchungen notwendig, die Ermittlungen liefen weiter mit Hochdruck. Einen Unglücksfall wollten Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin nicht ausschließen.

Video-Report zum Stand der Ermittlungen nach der Obduktion:

Trauer in Karlstein - woran starben die Geschwister?

Zunächst gab es Gerüchte, dass es sich um eine Kohlenmonoxid-Vergiftung aufgrund eines Heizungsdefekts gehandelt haben soll. Allerdings hatte das die Rechtsmedizin aufgrund der Obduktion ausgeschlossen. Auch Kreisbrandrat Frank Wissel, der am Montagmorgen mit am Einsatzort in Karlstein war, sagte gegenüber unserer Redaktion, dass Messungen der Feuerwehr auf Kohlenmonoxid negativ verlaufen waren. Auch der Gasversorger sei sofort alarmiert worden, um Weiteres auszuschließen. Gleichwohl habe man immer wieder "schwallartig" einen bestimmten Geruch wahrnehmen können. Alle Kräfte, die am Montag im Einsatz waren, hatten sich deshalb zu einer medizinischen Untersuchung begeben müssen. Bislang hat laut Wissel jedoch niemand Schaden davon getragen.

Manuela Klebing