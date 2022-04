Ungeduldiger Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Beim Wiedereinscheren touchierte er mit seinem BMW den vorausfahrenden Ford und beschädigte diesen dadurch. Anschließend überholte er noch drei weitere Fahrzeuge und flüchtete in Richtung der Goldbacher Straße. Das Kennzeichen des BMW ist bekannt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen und ermittelt nun nach dem flüchtigen Fahrzeugführer. Der von ihm verursachte Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

Parfum-Diebe in der City-Galerie

Zwei unbekannte Diebe haben am Donnerstag gegen 17.30 Uhr mehrere Flaschen Parfüm aus einem Kaufhaus in der City-Galerie entwendet. Ein Zeuge beobachtete die Täter, als sie die Waren aus der Auslage nahmen und in eine mitgeführte Tasche steckten. Danach verließen sie die Verkaufsräume ohne zu bezahlen. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf, die Diebe schafften es aber zu entkommen.

Die beiden Personen wurden als männlich, etwa 17 Jahre alt und schlank beschrieben. Einer der Täter trug eine Camouflage-Jacke und eine schwarze Basecap, der andere hatte auffällig krauses Haar.

Schmierereien an Kleinostheimer Schulgebäude

Kleinostheim. Am Mittwoch wurden bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg mehrere Sachbeschädigungen auf den Geländen zweier Schulen in Kleinostheim zur Anzeige gebracht. In beiden Fällen wurde durch unbekannte Täter Schuleigentum wie beispielsweise die Gebäudewand oder Sitzbänke mit Permanentmarker beschmiert. Bei einer der Schulen wurden zudem Löcher in eine Hochsprungmatte eingebrannt. Der Tatzeitraum kann aktuell noch nicht eingegrenzt werden. Nach Einschätzung der Polizei stehen die beiden Fälle aber nicht in direktem Zusammenhang zueinander und wurden von unterschiedlichen Tätern begangen.

Unbekannter Täter beschädigt Opel

Haibach. Eine 28-jährige Autobesitzerin musste am Donnerstagabend einen langen Kratzer an der Beifahrerseite ihres Opels feststellen. Das Fahrzeug war zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr in der Rohrbachstraße geparkt. Der Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Die Kratzer wurden vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, wie einem Schlüssel oder ähnlichem, zugefügt.

Sachdienliche Hinweise zu einem der geschilderten Fälle nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Tel. 06021/857-0 entgegen.

Polizei Aschaffenburg /mm