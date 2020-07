Ungebetener Übernachtungsgast in Gartengrundstück in Lohr

Ein Gartenbesitzerin aus Lohr am Main erschrak am Sonntag, als sie ihr umzäuntes Gartengrundstück in Lohr-Sackenbach, in der Nähe der dortigen Schleuse, gegen 14.00 Uhr betrat. In ihrem Garten befand sich ein 27-jähriger Mann. Die Frau verständigte daraufhin sofort die Polizei. Der „Besucher“ konnte anschließend von der Polizei noch in der Nähe des Gartengrundstückes angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat und das Gartengrundstück wohl zur Übernachtung genutzt hatte. Während seines Aufenthaltes kam es zu kleineren Beschädigungen auf dem Grundstück. Zudem fiel den Beamten ein von dem Mann mitgeführter Elektroroller auf. Da der Mann keinerlei Eigentumsnachweise für das Fahrzeug vorweisen konnte, gingen die Beamten davon aus, dass der Mann das Fahrzeug gestohlen hat und stellten es sicher. Der Mann wurde zunächst festgenommen, musste nach erfolgter Sachbehandlung jedoch wieder entlassen werden.