Unfallverursacher flüchtet auf A45 bei Kleinostheim

Dabei übersah er ein bereits dort fahrendes Laster-Gespann und touchierte dessen vordere Fahrzeugseite. Beide Unfallbeteiligte hielten zunächst an und verständigten sich darauf, dass der Unfallverursacher auf Grund eines platten Reifens an der Unfallstelle auf die Polizei warten würde, während der Laster-Fahrer die Unfallstelle räumte, um an der nächsten Anschlussstelle auf die Unfallaufnahme zu warten.

Bis zum Eintreffen der aufnehmenden Beamten hatte der Auto-Fahrer jedoch seinen Reifen bereits gewechselt und war in unbekannte Richtung davongefahren ohne sich um Weiteres zu kümmern. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Ergebnis.

Vom Flüchtenden ist lediglich bekannt, dass es sich um ein weißes Auto handelt, vermutlich Ford Mondeo, zugelassen im Main-Kinzig-Kreis handelt. Der Fahrer war Anfang 30 und hatte kurze schwarze Haare.



Zeugen, die am Montag gegen 05.15 Uhr an der Unfallstelle vorbeigekommen sind und ergänzende Angaben zum Kennzeichen des weißen Ford machen können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/8572530 bei der Verkehrspolizei in Hösbach zu melden.

Laster seitlich touchiert - Zeugen gesucht: Karlstein

Ein weiterer Unfallverursacher machte bei der Abwicklung seines Unfalls alles richtig, allerdings fehlt sein Unfallgegner.

Der BMW-Fahrer war am Montag gegen 06.15 Uhr auf Höhe Karlstein in Richtung Gießen unterwegs, als er beim Überholvorgang seitlich mit einem Lkw zusammenstieß. Vermutlich handelte es sich bei dem Laster um einen 7,5-Tonner, näheres ist nicht bekannt.

Während an dem weißen 1er BMW die rechte Seite beschädigt und der Spiegel abgerissen wurde, hat der Laster-Fahrer den linksseitigen Anstoß bauartbedingt vermutlich nicht bemerkt, denn er ließ sich vom Fahrer des BMW nicht zum Anhalten animieren.

Der BMW-Fahrer fuhr daher zur Polizeiinspektion Alzenau, um den Unfall aufnehmen zu lassen. Eine Fahndung nach dem Laster, auch im angrenzenden hessischen Bereich, verlief ohne weitere Erkenntnisse.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Kennzeichen des Lasters machen können, oder der Laster-Fahrer selbst, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/8572530 bei der Verkehrspolizei Hösbach zu melden.