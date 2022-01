Unfallverursacher flüchtet

Der Fahrer des geschädigten Fahrzeugs saß noch im Pkw, als er einen Knall vernahm. Beim Aussteigen stellte er den Schaden fest und gestikulierte dem unfallverursachenden Fahrzeug hinterher. Es soll sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Dessen Fahrer beschleunigte daraufhin stark und fuhr in den Kreisverkehr am Mac Donalds, wobei er noch einen anderen Verkehrsteilnehmer schnitt. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Polizei Miltenberg/mm