Unfallträchtiger Tag im Raum Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 10:20 Uhr befuhr eine 38-jährige Daimler-Fahrerin den Kreisverkehr am Hammersteig in Karlstadt. Aus der Verbindungsstraße von der dortigen Mülldeponie kommend wollte eine 78-jährige Opel-Fahrerin in den Kreisverkehr einfahren und missachtete die Vorfahrt der 38-Jährigen. Folglich kam es im Einfahrtsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: Weiterhin kam es am Dienstag um 13:50 Uhr zu einem Unfall mit einem gestürzten Fahrradfahrer. Hier befuhr ein 68-jähriger Mountainbike-Fahrer die Kreisstraße von Sachserhof in Richtung Altbessingen und kam alleinbeteiligt zu Sturz. Der 68-Jährige wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Dieser trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm.

Zellingen, Lkr. Main-Spessart: Um 16:45 Uhr blieb ein 43-jähriger Lkw-Fahrer in der Hermann-Klug-Straße in Zellingen beim Rangieren an einer dortigen Hauswand hängen. Es entstand sowohl am Lkw wie auch an der Hauswand lediglich geringer Sachschaden.

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: Ebenfalls am Dienstag um 19:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Hofriedplatzes in Arnstein zu einem Verkehrsunfall. Hier befuhr ein 64-jähriger Ford-Fahrer den besagten Parkplatz und übersah dabei einen 42-jähriger Mazda-Fahrer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Zellingen, Lkr. Main-Spessart: Um 20:30 Uhr ereignete sich erneut in Zellingen ein Verkehrsunfall. Hier stieß ein 40-jähriger Wohnmobilfahrer beim Zurücksetzen seines Gefährts gegen ein anderweitig geparktes Wohnmobil. Es entstand jedoch lediglich ein geringer Sachschaden.

Karlstadt / Eußenheim / Arnstein, Lkr. Main-Spessart: In der Zeit zwischen 20:50 Uhr und 04:50 Uhr am Mittwochmorgen kam es noch zu insgesamt vier Wildunfällen mit Rehen. Hierbei entstand an den unfallbeteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von 4.500 Euro.

