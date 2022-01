Unfallflüchtiger in Kahl gefasst: Geparkten Mercedes beschädigt

Anschließend setzte er - ohne sich um den Schaden zu kümmern - seine Fahrt fort. Der 31-jährige konnte jedoch schnell ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Fahrzeugbreite unterschätzt - Unfall

Mömbris / Dörnsteinbach. In der Spessartstraße verschätzte sich, am Sonntagabend, ein 17-jähriger und blieb an einem geparkten Wagen mit seinem dreirädrigen Lastenrad hängen. Durch den Aufprall kippte sein Fahrzeug auf die Seite und wurde beschädigt. Des Weiteren wurde der geparkte Citroen - durch den Aufprall - auf einen weiteren geparkten Wagen geschoben. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 4500 Euro.

Sachbeschädigung an öffentlichem Telefon

Alzenau. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte das öffentliche Telefon in der Prischoßstraße. Der Schaden wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag festgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Die Ermittlungen - auch hinsichtlich des Tatzeitraums - hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

VaPi/Polizei Alzenau