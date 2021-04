Unfallflüchtiger hinterlässt in Aschaffenburg rote Lackspuren

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte eine Sandsteinsäule eines Tors und beschädigte es in dreistelliger Höhe. Der Unfallflüchtige hinterließ mit seinem Fahrzeug rote Lackspuren.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Diebe stehlen Katalysatoren und Auspuffanlagen - Zeugen gesucht

Damm. Im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr bis Montag, 08 Uhr wurden die Katalysatoren und Auspuffanlagen zweier Pkw Mercedes Sprinter entwendet. Die beiden Fahrzeuge standen auf einem Firmenparkplatz An der Lache und wurden so in vierstelliger Höhe beschädigt.

Skoda mit Kratzer versehen

In der Danziger Straße wurde im Zeitraum von Samstag, 10 Uhr bis Montag, 09:30 Uhr ein Pkw Skoda mit einer wellenförmigen Kratzspur versehen. Der unbekannte Täter verursachte so Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Massiven Metallzaun angefahren und geflüchtet

Stockstadt. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte im Zeitraum vom 05. bis 26.04.2021 mit einem massiven Metallzaun An der Frühlingslust. Hierbei wurde der Zaun aus der Betonverankerung gerissen und das Drahtgeflecht beschädigt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Diebstahl von Fahrrad und Fahrradtacho in Ringheim

Großostheim-Ringheim. In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 20 Uhr und 07:30 Uhr, wurden zwei Fahrräder in Ringheim angegangen.

Während in der Landwehrstraße ein Bordcomputer im Wert von circa 350 Euro von einem Fahrrad abmontiert wurde, nahm der unbekannte Täter in der Anne-Frank-Straße gleich das ganze E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro an sich.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg