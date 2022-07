Unfallfluchten in Marktheidenfeld

Am Samstag, den 09.07.2022, hörte ein Zeuge in der Kreuzbergstraße in Höhe der Hausnummer 19, einen lauten Aufprall. Bei einer Nachschau beobachtete er einen blauen Kleintransporter der gerade von einem beschädigten Baumschutzzaun zurücksetzte und wegfuhr. Durch den Zeugen konnte ein Teilkennzeichen abgelesen werden. Am Schutzzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR

Sachdienliche Hinweise werden bei der PI Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegengenommen.

Verkehrsunfallflucht in Marktheidenfeld II

Marktheidenfeld. Am Samstag, den 09.07.2022, zwischen 05.00 Uhr und 10.00 Uhr wurde in der Friedenstraße ein, in einer Einfahrt geparkter, schwarzer Toyota/Lexus beschädigt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000,- EUR.

Sachdienliche Hinweise werden bei der PI Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegengenommen.

mkl/Polizei Marktheidenfeld