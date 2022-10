Unfallfluchten in Karlstadt: Seniorin ertappt

Am Montag in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:05 Uhr hatte eine 33-Jährige ihren Pkw BMW auf dem Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes in der Würzburger Straße in Karlstadt geparkt. In dieser Zeit wurde der BMW der 33-Jährigen durch einen rückwärts ausparkenden Pkw beschädigt. Dies konnte eine Zeugin beobachten und Hinweise auf die Fahrerin sowie auf das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges geben. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Karlstadt. Ebenfalls am Montag kam es um 11:05 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gemündener Straße in Karlstadt. Hier hatte ein aufmerksamer Zeuge beobachtet, wie die Fahrerin eines Daimlers beim Einparken gegen einen danebenstehenden Pkw der Marke Skoda fuhr. Die Unfallverursacherin hatte sich den entstandenen Schaden noch angesehen, fuhr jedoch ohne weitere Maßnahmen weiter. Weitere Ermittlungen führten zu einer 88-jährigen Dame, welche die Verursacherin war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Unter Drogen am Steuer

Gambach. Am Montag um 16:15 Uhr wurde ein 19-jähriger Audi-Fahrer in der Bahnhofstraße in Gambach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel den kontrollierenden Beamten auf, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Dieser musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Rolltor besprüht

Himmelstadt. Im Zeitraum des zurückliegenden Wochenendes wurde in der Daimlerstraße in Himmelstadt an einem Rolltor mit schwarzer Farbe die Buchstaben „ GGC " gesprüht. Der Sachschaden wird durch den Geschädigten mit 150 Euro beziffert.

Hinweise zur Unfallflucht sowie zur Sachbeschädigung werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Außenspiegel von Fiat abgefahren

Gössenheim. Am Montag um 10.00 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann mit einem Fiat Kastenwagen in Gössenheim auf der Hauptstraße. Er fuhr an einem parkenden Pkw vorbei. Ihm kam ein 45-jähriger Mann mit einem Iveco Kastenwagen entgegen und es kam zu einer Berührung der linken Außenspiegel. Am Fiat entstand ein Schaden von ca. 400.- Euro und am Iveco von ca. 200.- Euro. Verletzt wurde niemand.

Autoreifen nicht korrekt gesichert

Lohr. Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lohr am Main fiel am Montag Morgen ein Pkw mit Anhänger auf, welcher in der Bahnhofstraße fuhr. Auf dem Anhänger waren mehrere Autoreifen geladen, die drohten vom Anhänger auf die Fahrbahn zu fallen. Die fehlende Sicherung der Autoreifen wurde durch die Beamten beanstandet, der Fahrer über die Wichtigkeit der richtigen Ladungssicherung belehrt und die Weiterfahrt des Gespanns so lange unterbunden, bis die Ladung ordnungsgemäß gesichert war.

Graffiti an Baumaschine geschmiert

Marktheidenfeld. Unbekannte Täter haben am Wochenende an einer abgestellten Baumaschine durch Graffiti einen Schaden von etwa 200 € verursacht. Die selbstfahrende Arbeitsmaschine stand von Freitag, 16:30 Uhr, bis Montag, 06:30 Uhr, im Lohgraben/Würzburger Straße. In dieser Zeit wurde auf der Fahrerseite mit schwarzem Lack ein Symbol aufgesprüht.

Reifen platt gestochen

Karbach. Durch mehrere Einstiche in zwei Reifen eines Pkw Seat Toledo entstand ein Schaden von 300 €. Der Pkw stand in der Nacht zum Montag im Hof eines Anwesens in der Bergstraße. Während der Fahrt am Morgen stellte der Fahrer dann fest, dass die beiden Reifen auf der rechten Fahrzeugseite platt waren.

Wer hat im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

rbb/Polizeimeldungen für den Landkreis Main-Spessart