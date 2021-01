Unfallfluchten in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Ein Zeuge konnte Montag, 25.01.2021 gegen 07:30 Uhr beobachten, wie ein 76-jähriger Autofahrer an einem Wendeplatz in der Lessingstr. in Karlstadt mit seinem Fahrzeug einen dort geparkten Wagen berührte. Dabei entstand an dem geparkten Auto ein Lackschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, konnte aber aufgrund der Angaben des Zeugen schnell ermittelt werden.

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. An einem in Karlstadt auf dem Parkplatz an der Ringstraße auf Höhe der Brückenauffahrt geparkten silbernen Skoda Fabia wurde am Dienstag zwischen 6:05 Uhr und 14:40 Uhr im rechten Bereich des hinteren Stoßfängers punktuelle Eindellungen verursacht. Der Schaden in Höhe von ca. 1500.- Euro könnte eventuell durch den Anstoß einer Anhängekupplung eines dort rangierenden Fahrzeuges entstanden sein. Der Verursacher des Schadens ist nicht bekannt.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Auto rutscht bei Retzbach von der schneeglatten Straße

Retzbach, Lkr. Main-Spessart. Ein 29-jähriger Autofahrer, der am Dienstag gegen 08:00 Uhr auf dem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Verbindungsweg zwischen Retzbach und Thüngersheim unterwegs war, rutschte im Bereich einer Kurve von der schneebedeckten Fahrbahn auf einen Grünstreifen. Der Pkw beschädigte dabei ein Verkehrszeichen und setzte dann auf einem Stein auf. Der Pkw musste im Anschluss durch einen Kran von dem Stein geborgen werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5200.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt