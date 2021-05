Unfallfluchten auf A3 nahe Bessenbach und Aschaffenburg

Der Skoda-Fahrer musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern, auf den linken Fahrstreifen ausweichen und kollidierte dabei mit dem dort fahrenden Pkw Audi. Zu einem Zusammenstoß mit dem Pferdeanhängergespann kam es dabei nicht. Der Fahrer des Gespanns fuhr ohne anzuhalten weiter. Die beiden anderen Unfallbeteiligten hielten auf dem PWC Röthenwald an und informierten eine zufällig vorbeifahrende Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach über die soeben stattgefundene Unfallflucht. Die Streifenbesatzung nahm sofort die Fahndung nach dem Verursacher auf. Es konnte auch im weiteren Verlauf der A 3 ein Fahrzeuggespann mit einem Pferdeanhänger angehalten werden. Ob es sich dabei um den Verursacher handelte, konnte allerdings nicht festgestellt werden, da sich die Unfallbeteiligten kein Kennzeichen merken konnten und auch die Beschreibung der Fahrerin nicht übereinstimmte. Am Pkw Skoda und am Pkw Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Aschaffenburg, A 3 Fahrtrichtung Frankfurt. Gegen 18:40 Uhr befuhr eine 25-jährige Audi-Fahrerin die linke von drei Fahrspuren. Nach ihren Angaben wechselte ein Lkw vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Ein auf dem mittleren Fahrstreifen fahrender Pkw VW musste, um einen Unfall zu verhindern, auf den linken Fahrstreifen ausweichen und kollidierte dabei seitlich mit ihrem Audi. Die 25jährige hielt auf dem PWC Strietwald Nord an und verständigte von dort aus die Polizei. Die anderen beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge sollen weitergefahren sein.

Erst später stellte sich heraus, dass der Fahrer des beschädigten VW zunächst auf dem Seitenstreifen gewartet und dann die Polizei in Hessen verständigt hatte. Der 18-Jährige fuhr im Anschluss daran zur Aufnahme des Verkehrsunfalls zu einer hessischen Polizeidienststelle. Diese setzte sich dann mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach in Verbindung. Bei dem flüchtigen Lkw soll es sich um einen weiß-roten Sattelzug gehandelt haben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Kennzeichen ausgetauscht und trotz Fahrverbot unterwegs

Marktheidenfeld, A 3 Fahrtrichtung Passau/Linz. Am Freitagvormittag um 10:25 Uhr wurde ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer an der Anschlussstelle Marktheidenfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte festgestellt werden, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Diese sind aktuell für einen Pkw Volvo ausgegeben. Der genutzte Mercedes war bereits im Januar wegen technischen Mängel außer Betrieb gesetzt worden. Weiterhin wurde bekannt, dass gegen den Fahrer ein einmonatiges Fahrverbot besteht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der 60-Jährige muss sich jetzt wegen Urkundenfälschung, Fahren trotz Fahrverbot, Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und der Abgabenordnung verantworten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Waldaschaff, A 3 Anschlussstelle Weibersbrunn. Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr kontrollierte eine Fahndungsstreife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach einen Pkw Audi mit deutscher Zulassung. Der Audi wurde von einem rumänischen Staatsangehörigen geführt, welcher lediglich einen Lernführerschein aus dem Vereinigten Königreich vorweisen konnte. Da dieser lediglich im Vereinigten Königreich zum begleiteten Fahren berechtigt und in Deutschland keine Gültigkeit besitzt, wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 32-Jährige, welcher einen ordentlichen Wohnsitz in Deutschland begründet, wieder entlassen.