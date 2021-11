Am Mittwoch den 17. November wurde vor dem Testzentrum in der Breitendieler Straße in Miltenberg ein abgestellter Pkw angefahren. Der graue Mercedes, welcher dort im Zeitraum von 8 bis 16.45 Uhr geparkt war, wurde an der Heckstoßstange angefahren, wodurch diese verkratzt wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich zu melden.