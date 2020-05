Unfallflucht unter Alkoholeinfluss in Elsenfeld

Am Sonntag gegen 4.40 Uhr stieß ein 38-jähriger Pkw-Fahrer beim Ausparken gegen einen geparkten Skoda und beschädigte damit das fremde Auto. Der Unfallverursacher entfernte sich danach von der Unfallstelle; er konnte anschließend durch eine Streife der Polizei Obernburg festgestellt werden. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 1,08 mg/l, das entspricht über zwei Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines waren die Folge.

Sulzbach. Am Samstag gegen 15.15 Uhr wurde bei der Kontrolle eines 21-jährigen Fußgängers in der Bahnhofstraße eine geringe Menge Betäubungsmittel in dessen Tasche sichergestellt. Das Rauschgift wurde sichergestellt.

Röllbach. Am Sonntag gegen Mitternacht wurde in der Röllfelder Straße ein 16-jähriger Mofa-Fahrer kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug durch technische Veränderungen deutlich schneller als die erlaubte zulässige Höchstgeschwindigkeit fuhr. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Trunkenheit im Verkehr

Mönchberg. Am Samstag gegen 7.20 Uhr wurde ein 42-jähriger Autofahrer in der Aschaffenburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss; ein Test ergab vorab einen Wert von 0,62 mg/l. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Polizei Obernburg/mm