Unfallflucht und Sachbeschädigung im Kreis Miltenberg: Polizei sucht Zeugen

Obernburg. Bei einer Verkehrsunfallflucht am Montag zwischen 12 und 13.30 Uhr wurde ein weißer Kia Proceed in der Runde-Turm-Straße an der vorderen Stoßstange beschädigt.

Elsenfeld. In den zurückliegenden Wochen haben Unbekannte einen Maschendrahtzaun eines Schrebergartens in der Bahnhofstraße beschädigt. Die Sachbeschädigung muss sich in der Zeit zwischen 17. Januar und 7. Februar zugetragen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Kleinheubach. Am Dienstag wurde gegen 11 Uhr ein Sackgassenschild in der Bahnhofstraße bei einer Unfallflucht beschädigt. Anwohner hatten den Zusammenstoß noch gehört, jedoch kein Fahrzeug mehr sehen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken