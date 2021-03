Unfallflucht: Polizei sucht Fahrer eines weißen Audi

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein unbekannter weißer Audi A4 die Schwarzwaldstraße und bog nach rechts in die Industriestraße ab. Während des Abbiegevorganges geriet der weiße Wagen teilweise auf die Gegenfahrbahn, sodass ein Daimler im Begegnungsverkehr ausweichen musste. Der Daimlerfahrer, der von der Industriestraße in Richtung Dr.-Patt-Straße fuhr, kam durch das Ausweichmanöver nach rechts ab und stieß mit einem geparkten Lastwagen zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstanden jedoch mehrere tausend Euro Sachschaden. Der weiße Audi blieb unversehrt und der Fahrer entfernte sich ohne jede weitere Maßnahme von der Unfallstelle.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

17-jähriger Einbrecher bedroht Polizeibeamte mit Pfefferspray

Am Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr, versuchte ein 17-Jähriger in einen Discounter in der Sandgasse einzubrechen. Er wurde zunächst dabei beobachtet, wie er an den Türen des Marktes rüttelte und anschließend gegen die Tür trat. Ein Eindringen gelang dem jungen Mann jedoch nicht und er entfernte sich daraufhin.

Die alarmierten Polizeibeamten fanden den 17-Jährigen im Nahbereich der Tatörtlichkeit vor. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte er ein Tierabwehrspray hervor und richtete es auf die Beamten. Trotz Androhung des dienstlichen Pfeffersprays und der Aufforderung das Tierabwehrspray fallen zu lassen, zielte der junge Mann in die Gesichter der Polizisten. Letztendlich wurde der dienstliche Reizstoff eingesetzt um den 17-Jährigen zu Boden zu bringen. Dort wurde er fixiert, woraufhin er von den Rettungskräften medizinisch versorgt wurde. Der junge Mann begleitete im Anschluss die Streife auf die Dienststelle, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde und ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Gegen den Randalierer wurde ein Strafverfahren wegen unter anderem tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und dem versuchten Diebstahl im besonders schweren Fall eingeleitet.

Graffiti an Spielplatz angebracht

Damm. Am Sonntag, gegen 14 Uhr, wurde ein 34-jähriger Graffiti-Sprayer auf einem Kinderspielplatz im Schneidmühlweg bei seiner Tätigkeit beobachtet. Die Wand war bereits mit frischer Sprühfarbe versehen und somit im vierstelligen Bereich beschädigt worden. Der 34-Jährige führte diverse Spraydosen mit sich, die allesamt sichergestellt wurden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Dieseldieb in Strietwald - Zeugen gesucht

Streitwald. Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr bis Sonntag, 18 Uhr circa 400 Liter Diesel aus einem Lastwagen. Das Fahrzeug stand in der Dieselstraße abgestellt.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Skoda angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr bis Sonntag, 11:45 Uhr, wurde ein Skoda von einem unbekannten Fahrzeugführer touchiert. Das Fahrzeug stand in der Ziegelbergstraße abgestellt und weist nun eine Beschädigung am Kühlergrill auf. Der Schaden beläuft sich auf mehreren tausend Euro.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.