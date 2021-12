Unfallflucht nach Zusammenstoß in Mömbris

Der unbekannte Subaru-Fahrer fuhr allerdings nach dem Zusammenstoß weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Da die Geschädigte das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ablesen konnte, sollte der Fahrer zu ermitteln sein. Ihn erwartet eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Auffahrunfall

Mömbris-Kaltenberg. Bei einem Auffahrunfall in Mömbris entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von 5.000 Euro. Um 14 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann mit einem Omnibus auf der Staatsstraße in Richtung Schöllkrippen. Er musste an der Einmündung zur Krombacher Straße verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein 24-jähriger Lkw-Fahrer, der hinter dem Bus fuhr, zu spät und fuhr auf diesen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Vorfahrtsunfall

Mömbris-Niedersteinbach. Am Dienstagmorgen um 06.45 Uhr fuhr ein 48-jähriger Skoda-Fahrer auf der Niedersteinbacher Straße und wollte nach links in die vorfahrtsberechtigte Alzenauer Straße abbiegen. Er rollte allerdings zu weit in die Kreuzung, so dass er leicht mit dem VW eines 62-jährigen Mannes kollidierte, der in Richtung Alzenau fuhr. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

In der Leitplanke gelandet

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am Montag gegen 11.30 Uhr kam eine 60-jährige Pkw-Fahrerin auf der Staatsstraße 2305 bei Mömbris nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie streifte eine Leitpanke, wobei ihr Pkw nicht unerheblich beschädigt wurde (4.000 Euro). Ob an der Leitplanke ein Schaden entstand, muss abgeklärt werden.