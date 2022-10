Unfallflucht nach Spiegelberührung in Alzenau

Ein 20-Jähriger war mit seinem grauen VW Golf auf der Hanauer Straße in Richtung Kahl unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden und bislang unbekannten schwarzen Pkw an den Außenspiegeln kollidierte. Das schwarze Fahrzeug hielt nicht an, sondern entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne dass der Fahrer seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen ist.

Der Unfall ereignete sich den Angaben des 20-Jährigen nach um 16.40 Uhr auf Höhe der Vorspessartseen.

Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht mit einem geschätzten Schaden von rund 500 Euro übernommen und bittet Zeugen sich zu melden.

Wer Hinweise dazu geben kann, wird dringend gebeten die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 anzurufen.

Einbruch in Kellerabteile - Fahrrad und Bekleidung entwendet - Polizei ermittelt

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag ist ein bislang unbekannter Täter in Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der Unbekannte ist samt Beute unerkannt entkommen. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Dem aktuellen Sachstand nach hat sich der Täter auf noch unbekannte Weise Zutritt in das Mehrparteienhaus in der Frankenstraße verschafft und schließlich gewaltsam zwei Kellerabteile geöffnet. Hierbei entwendete er Kleidung und auch ein Mountainbike der Marke Ghost aus einer der Parzellen. Im Anschluss ist der Einbrecher unerkannt entkommen. Die genaue Höhe des Beuteschadens ist aktuell noch unklar.

Die Ermittler der Aschaffenburger Polizei können den Tatzeitraum derzeit auf 10.30 Uhr bis 23.15 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden dringend gebeten, die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 anzurufen.

Pflanzen aus Vorgarten gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

GROSSOSTHEIM-RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag teure Palmengewächse aus einem Vorgarten entwendet. Die Täter sind samt Beute unerkannt entkommen. Die Ermittler hoffen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Diebe haben die insgesamt sieben über einen Meter hohen Pflanzen aus dem Garten einer Doppelhaushälfte im Westring entwendet. Hierzu haben sie den niedrigen Zaun wohl einfach überstiegen und die Beute abtransportiert. Die Tat muss sich zwischen Montag, gegen 16.30 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr ereignet haben.

Die derzeit nur schwer zu erwerbenden Pflanzen werden im Wert auf rund 1.500 Euro geschätzt. Bei den Palmen handelt es sich um die Gattung Trachycarpus Princeps.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Dieseldiebstahl in Rothenbuch – Zeugen gesucht

ROTHENBUCH, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Montag auf Dienstag hat ein bislang Unbekannter Dieselkraftstoff aus einem Lastkraftwagen entwendet. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Aschaffenburg und hofft auch auf Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Montagvormittag, gegen 10.00 Uhr, bis Dienstagmittag, um 13.00 Uhr, hat ein Unbekannter das Tankschloss an einem Lkw der Marke Mercedes aufgebrochen, der auf einem Firmengelände im Heigenbrücker Weg abgestellt war und daraus Dieselkraftstoff abgezapft. Dem Sachstand nach haben der oder die Täter auf diese Weise mehrere hundert Liter Diesel entwendet und entkamen unerkannt.

Hinweise dazu nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Unterfranken