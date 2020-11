Unfallflucht nach schwerem Motorradunfall in Alzenau-Hörstein - Polizei sucht Zeugen

An der Autobahnauffahrt zur A 45 wollte der Fahrer des Transporters nach links in Richtung Gießen abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Fahrer mit seinem Leichtkraftrad. Der 16-jährige fuhr mit seinem Kraftrad in die hintere, rechte Seite des unfallbeteiligten Fahrzeugs. Der Jugendliche kam zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen an beiden Handgelenken. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kastenwagens setzte seine Fahrt auf die A 45 fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

mci / Quelle: Polizei Alzenau

Lesen Sie mehr zum Thema: Unfall in Hörstein: 16-jähriger Kradfahrer verletzt