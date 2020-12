Unfallflucht nach Berührung im Begegnungsverkehr in Zellingen

Zu einer Berührung zwischen dem linken Außenspiegel eines Kleintransporters und dem Auflieger eines Sattelzuges, kam es am Mittwoch gegen 05:50 Uhr, auf der Staatsstraße 2437 zwischen Duttenbrunn und Zellingen. Der Sattelzug bestehend aus einer schwarzen Zugmaschine und einem weiß/blauen Salltelauflieger fuhr in Richtung Duttenbrunn, als er mit seinem Auflieger den Außenspiegel des Kleintransporters berührte. Der Sattelzug fuhr ohne anzuhalten weiter. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldung der Polizei Karlstadt