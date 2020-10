Unfallflucht nach Ausbremsmanövern auf der A3: Kleintransporter-Fahrer verletzt

Kurz nach Mitternacht am Donnerstag, gegen 0:22 fuhr ein Kleintransporter auf dem linken von drei Fahrstreifen um andere Lastwagen zu überholen. Von hinten kam ein großer schwarzer Pickup, der dem Transporter sehr nah auffuhr. Nach dem Überholvorgang soll der Pickup-Fahrer immer wieder abwechselnd dicht von hinten und dicht von vorne um den Fiat-Transporter herum gefahren sein und ihn auch ausgebremst haben. Als der Pickup, mittlerweile auf der rechten Spur, den Transporter ganz plötzlich nochmals ausgebremst hat, versuchte dieser nach links auszuweichen. Dabei kam er ins Schleudern, fuhr in die rechte Außenleitplanke und kam letztlich dort zum Stehen. Zur Kollision zwischen den Verkehrsteilnehmern kam es nicht. Der Fahrer erlitt Rücken- und Nackenschmerzen, die Leitplanke wurde beschädigt, der Kleintransporter erlitt einen Totalschaden.Flüchtig soll ein großer schwarzer Pickup sein. Auffällig sei eine rosa Aufschrift auf der rechten Seite des Pickup. Dieser ist nach dem Unfall weiter in Richtung Würzburg gefahren und konnte von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Zur Beseitigung der Trümmer war eine etwa viertelstündige Sperrung der Autobahn in Richtung Würzburg nötig. Die Feuerwehren Waldaschaff und Weibersbrunn unterstützten die Polizei vor Ort. Sachdienliche Hinweise bitte an die VPI Aschaffenburg unter 06021-8572530

Mann unter Drogeneinfluss kontrolliert - Mehrere Heroinspritzen

Hösbach. Am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr wurde ein Renaultfahrer einer Kontrolle auf der Autobahn unterzogen, weil er sehr unsicher fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-Jährige keine Fahrerlaubnis hat und sein Auto nicht zugelassen ist. Außerdem stand er deutlich unter Drogeneinfluss, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Im Fahrzeug wurden zahlreiche Heroinspritzen und Substitutionstabletten ohne Rezept gefunden. Außerdem führte der Mann ein verbotenes Einhandmesser zugriffsbereit in der Türablage mit sich. Er hatte zudem diverse Pässe mit unterschiedlichen Namen bei sich. Ob er diese als falsche Identitätspapiere genutzt hat, wird noch geklärt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen in den unterschiedlichsten Gesetzen.

Unfall bei Nässe

Bischbrunn. Kurz nach 13 Uhr am Donnerstag befuhr ein 30-Jähriger aus dem Süden Deutschlands mit seinem Leihfahrzeug die A3 in Richtung Würzburg. Als er auf der regennassen Fahrbahn beschleunigte geriet der Wagen ins Schleudern. Der Fahrer versuchte vergeblich mit Lenkbewegungen die Kontrolle erneut zu gewinnen, schleuderte aber dennoch komplett über die Fahrbahn und kollidierte mit einem Lastwagen auf der mittleren

Spur. Durch diesen Anstoß drehte sich das Auto und schleuderte weiter zur Außenleitplanke, wo es letztlich zum Stehen kam. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt, sein Auto war nicht mehr fahrbereit, am Laster entstand ebenso wie an der Leitplanke Sachschaden. Insgesamt entstand etwa 25.000 Euro Schaden. Die Fahrbahn musste zur Beseitigung der Trümmer etwa 15 Minuten lang gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff unterstützten die Polizei vor Ort.

Fahranfängerin kommt von Straße ab

Waldaschaff. Gestern Nachmittag kurz nach 17 Uhr erschrak eine Fahranfängerin aufgrund eines unmittelbar vor ihr einscherenden Fahrzeugs und der hohen Gischt so stark, dass sie das Lenkrad verriss. Auf der nassen Fahrbahn kam ihr Auto dann ins Schleudern und fuhr durch eine Lücke in der Außenleitplanke ins Bankett und kam dort an der Leitplanke zum Stehen. Am Auto entstand Totalschaden, die Leitplanke wurde ebenfalls beschädigt. Zur Beseitigung der Trümmer und Fahrzeugbergung musste die rechte Spur gesperrt werden. Die Feuerwehren Waldaschaff und Weibersbrunn unterstützten die Polizei vor Ort.

Notorischen Verkehrssünder kontrolliert

Mainaschaff. Gestern Nachmittag gegen 15:30 Uhr fiel ein Mercedes-Fahrer auf, weil er 144 km/h statt der erlaubten 100 km/h fuhr. Ein ziviles Videomessfahrzeug der Verkehrspolizei filmte den Verstoß. Bei der anschließenden Anhaltung und Kontrolle gab der Fahrer zu, dass er aktuell keine Fahrerlaubnis besitzt, weil er bereits zu viele Punkte in Flensburg gesammelt hatte. Seit Januar diesen Jahres musste er seinen Führerschein bereits abgeben.

