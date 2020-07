Unfallflucht in Wertheim

Der 43-Jährige Ford-Fahrer hatte sein Fahrzeug zwischen 15.30 Uhr und 18.10 Uhr am Parkplatz am Beamtensteg in der "Unteren Leberklinge" abgestellt. Während seiner Abwesenheit hat eine Person mit ihrem Fahrzeug den hinteren rechten Radlauf des Ford gestreift und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sollte der Unfallverursacher nicht gefunden werden, bleibt der Ford-Besitzer auf dem Schaden von mehreren hundert Euro sitzen.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

vd/Polizei Heilbronn