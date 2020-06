Unfallflucht in Wertheim

Ein Unbekannter verursachte am Samstagmorgen mit seinem Fahrzeug einen Verkehrsunfall in Wertheim-Bestenheid und flüchtete in Anschluss. Um 09.00 Uhr stellte der Besitzer eines Mercedes-Benz seinen Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Sudetenstraße ab. Als der Mann nach circa 25 Minuten zurück zu seinem Auto kam, bemerkte er einen Unfallschaden. In diesem Zeitraum touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken den abgestellten Wagen und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Werheim: Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte am Samstagvormittag mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto in Wertheim und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der angefahrene Audi A6 stand während des Einkaufs der Besitzerin von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Willy-Brandt-Straße. In diesem Zeitraum touchierte der Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken seines Gefährts den Wagen der Frau und flüchtete. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

stru/Polizei Heilbronn