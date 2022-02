Am 04.02.2022, in der Zeit zwischen 07.30 Uhr bis 11.15 Uhr, ereignete sich in Weilbach, in der Breitendieler Straße 6a, ein Verkehrsunfall bei dem eine Hofmauer durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall, ohne eine Schadensregulierung mit dem Geschädigten zu ermöglichen. Der an der Hofmauer entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.