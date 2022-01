Unfallflucht in Walldürn

Der beschädigte, blaue BMW x5 stand zwischen Donnerstag gegen 17 Uhr und Freitag gegen 8.15 Uhr in der Hauptstraße. Vermutlich blieb der Fahrer eines Autos mit Anhänger beim Rangieren an dem geparkten Fahrzeug hängen und fuhr anschließend weg. Der Täter hinterließ Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn für den neckar-Odenwald-Kreis