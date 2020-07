Unfallflucht in Stadtprozelten

In Stadtprozelten wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Hauptstraße ein blauer BMW angefahren. Der BMW parkte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Der Verursacher ist wohl zu eng an dem parkenden Auto vorbeigefahren und touchierte hierbei den Kotflügel vorne links. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 5000,- Euro belaufen. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

gestohlen Handy in Miltenberg

In Miltenberg wurde am Mittwoch, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr, in der Steingässerstraße aus einem Rucksack ein Huawei gestohlen. Der Rucksack war während einer Bootstour am Mainufer abgelegt.

stru/Polizei Miltenberg