Unfallflucht in Sommerkahl

Hierbei wurde der hintere linke Radkasten beschädigt. Der / die bislang unbekannte Fahrer(in) flüchtete anschließend unerkannt. Es entstand an dem Opel ein Schaden von ca. 500.- Euro.

Wer hat in der genannten Zeit einen Unfall an der genannten Örtlichkeit beobachtet? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

An Leitpfosten hängengeblieben

Alzenau / Hörstein. Am Sonntagnachmittag kam eine 52-jährige mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit nach rechts ins Bankett der Mömbriser Straße und blieb an einem Leitpfosten hängen. Hierbei wurde der Pkw und der Leitpfosten beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 250 Euro, verletzt wurde niemand.

Fahrradunfall

Karlstein / Dettingen. Aufgrund eines Fahrfehlers kam eine 36-jährige, am Sonntagnachmittag, mit ihrem dreirädrigen Fahrrad, auf der abschüssigen Strecke der Kiliansbrücke in Richtung Mainflinger Straße, alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Gabionenmauer. Zur Abklärung des Gesundheitszustandes der Unfallverursacherin wurde vorsorglich ein Notarzt mittels Rettungshubschrauber an die Einsatzörtlichkeit eingeflogen. Glücklicherweise verletzte sie sich die Dame jedoch nur leicht und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden am Fahrrad in Höhe von ca. 50.- Euro.

mci / Quelle: Polizei Alzenau