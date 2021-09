Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer den Opel im Vorbeifahren und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend fuhr der Flüchtige in Richtung Bergstraße davon. Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

dc/Meldung der Polizei Aschaffenburg