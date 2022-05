Unfallflucht in Schöllkrippen

Bei einer Unfallflucht in der Laudenbacher Straße entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von 1.000 Euro. Der BMW war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ein Zeuge hatte einen Seat beobachtet, der den Schaden verursacht hatte. Da das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs bekannt ist, sollte der verantwortliche Fahrer zu ermitteln sein.

Auto mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Karlstein-Großwelzheim. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zerstach ein Unbekannter die beiden linken Reifen eines Opels. Dieser war in der Einfahrt eines Anwesens in der Freigerichtstraße abgestellt war. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.