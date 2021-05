Unfallflucht in Retzbach

Im Zeitraum zwischen 15 und 8 Uhr blieb ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am linken Heck eines geparkten weißen Fiat Ducato hängen, der auf einem Schotterparkplatz in der Thüngener Straße in Retzbach abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Nach der Spurenlage am Unfallort müsste es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Zweirad gehandelt haben. Beim Ducato entstand ein Heckschaden von rund 1.000 Euro. Die Karlstadter Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unfallflüchtigen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

mkl/Polizei Karlstadt