Unfallflucht in Partenstein - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag, um 15.24 Uhr, kam es in Partenstein zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fiat-Fahrer bog von der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße in die Von-Kiesling-Straße ein. Noch während er sich im Abbiegevorgang befand, bog der bislang unbekannte Auto-Fahrer bereits von der Von-Kiesling-Straße in die Hauptstraße Richtung Frammersbach ab. Hierdurch kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Unfallverursacher setzte sein Fahrt jedoch ohne Anzuhalten fort. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen schwarzen SUV der Marke BMW gehandelt haben. Dieser dürfte dem Unfallhergang zufolge einen Schaden im Bereich der vorderen linken Stoßstange haben. Die Polizei Lohr a. Main sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/87410.

dc/Meldung der Polizei Lohr