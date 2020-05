Unfallflucht in Obernau

Ein unbekannter Autofahrer streifte im Zeitraum von Samstag 20 Uhr, bis Sonntag 13:40 Uhr, einen Opel. Dieser war in der Hauptstraße entgegen der Fahrtrichtung abgestellt und weist nun rechts am Heck Schrammen auf. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfall zwischen Quad und Motorrad - Ein leicht Verletzter Großostheim.

Auf der Kreisstraße AB 3 kam es am frühen Sonntagabend, gegen 19 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein Quadfahrer fuhr von der B 469 kommend in Richtung Großostheim und überholte hierbei auf gerader Strecke einen Jeep. Auf Höhe dieses Jeeps touchierte der 41-jährige Quadfahrer einen entgegenkommenden Motorradfahrer am Fuß. Der 19-Jährige fuhr zunächst an den Fahrbahnrand, kam hier jedoch aufgrund seiner Fußverletzung zu Fall. Der Motorradfahrer wurde von den Rettern in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geringfügiger Sachschaden.