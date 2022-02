Unfallflucht in Mosbach

Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes gegen 19.00 Uhr auf dem Hardhofweg von der Waldsteige kommend als ihr in einer Linkskurve ein silberner SUV der Marke Daimler-Benz teilweise auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Trotz eines Ausweichmanövers der Mercedes-Fahrerin streiften sich die Spiegel der Fahrzeuge. Der SUV fuhr davon, ohne dass sich dessen Fahrer um den Unfall kümmerte.

Das Polizeirevier Mosbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den SUV oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Radfahrer bei Unfallflucht leicht verletzt

Mosbach. Einen Schaden von 600 Euro an seinem Rad und leichte Verletzungen hatte ein 65-Jähriger nach einem Unfall am 02. Februar in Mosbach.

Der E-Bikefahrer war am Mittwoch gegen 9.15 Uhr auf der Anton Gmeinder-Straße unterwegs, als ein schwarzes Auto aus der Leutweinstraße in diese einfuhr und den Radler erfasste. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und wurde leicht verletzt. Nach dem Unfall gab der Autofahrer dem 65-Jährigen wohl einen Zettel mit einer falschen Telefonnummer und fuhr zur Arbeit. Ob der Autolenker die Nummer wissentlich falsch angegeben hat, oder ob es sich um ein Versehen handelt ist bislang nicht bekannt.

Der Autofahrer, sowie Zeugen des Unfalls, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

10.000 Euro Schaden bei Brand

Mosbach. Ein Fettbrand in der Küche war der Auslöser eines Feuers in Mosbach am frühen Dienstagmorgen. Gegen 1.50 Uhr geriet ein Topf mit Öl in einer Wohnung in der Heidelberger Straße in Brand. Das Feuer konnte durch einen 23-jährigen Bewohner noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Hoher Sachschaden aber keine Verletzten nach Unfall

Mosbach. Am Montagmorgen kollidierten drei Fahrzeuge in Mosbach-Lohrbach. An der Einmündung der "Binauer Höhe" in die Straße "Am Flugplatz" stießen eine 61-jährige Fiat-Fahrerin und ein 36-Jähriger Audi Lenker mit ihren Fahrzeugen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Fiat auf einen an der Einmündung wartenden Seat einer 42-Jährigen geschoben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 21.000 Euro. Alle Fahrzeuge waren nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Autofahrer.

vd/Polizei Heilbronn