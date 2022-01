Unfallflucht in Mosbach

Die Person touchierte mit ihrem unbekannten Gefährt einen in der Eisenbahnstraße abgestellten Fiat Punto. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Wildunfall mit hohem Sachschaden

Buchen. Nach einem Wildunfall bei Buchen wurde ein Pkw so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

In der Nacht auf Samstag war ein 58-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Landesstraße 519 zwischen Buchen und Bödigheim unterwegs. Kurz vor dem Ortseingangsschild von Bödigheim querte ein Wildschwein die Fahrbahn. Der Wagen des Mannes prallte frontal mit dem Wild, wodurch Tier tödlich verletzt wurde und an der Unfallstelle verendete. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fahrzeug überholt, Unfall verursacht und abgehauen

Mosbach. Die Polizei sucht nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht bei Mosbach bei der rund 2.000 Euro Sachschaden entstand.

Am Freitag befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Seat Ibiza die Bundesstraße 27 von Obrigheim kommend in Richtung Mosbach. Hierbei wurde der Mann von einer unbekannten Person mit ihrem Pkw überholt. Beim Einscheren schätzte der oder die Unbekannte den Abschand vermutlich falsch ein, wodurch der 55-Jährige nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste, um einem Zusammenprall zu verhindern. Beim Befahren des Grünstreifens touchierte der Seat einen Leitpfosten.

Die unbekannte Person fuhr nach dem Unfall mit ihrem Wagen weiter, ohne sich um den verursachten Unfallschaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu wenden.

vd/Polizei Heilbronn