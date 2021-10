Die Frau hatte ihr Fahrzeug kurzzeitig am Bahnhofsplatz in Neckarelz abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am hinteren linken Fahrzeugeck. Eine unbekannte Person war gegen den Opel gefahren und hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne auf die Frau zu warten oder die Polizei zu rufen.

Das Polizeirevier Mosbach sucht nun Zeugen des Unfalls, die sich unter der Telefonnummer 06261 8090 melden sollen.

vd/Polizei Heilbronn