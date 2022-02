Unfallflucht in Miltenberg - Auto in Hauptstraße angefahren

Binnen weniger Minuten wurde am Dienstagnachmittag ein Auto in der Hauptstraße angefahren. Gegen 16 Uhr parkte die Fahrerin eines Renaults ihren Wagen in der Hauptstraße. Einige Minuten später kam sie zu ihrem Auto zurück und fand eine Beschädigung im Bereich ihres rechten, hinteren Fahrzeugs vor. An der Schadensstelle wurde weißer Farbabrieb festgestellt. Der/die Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Wer hat diesbezüglich Beobachtungen gemacht?

Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bürgstadt. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag, gegen 10:30 Uhr in der Erfstraße, stellten Beamte bei einem Toyota-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,90 Promille, die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Sachbeschädigung

Collenberg. In der Paul-Hohe-Straße und in der Straße Zwingenäcker wurde jeweils ein Straßenbeleuchtungsmast beschädigt. Dies wurde am Donnerstag vergangener Woche festgestellt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2200 Euro angegeben. Die Tatzeit kann nicht genau eingegrenzt werden, ebenso ist der Verursacher bislang unbekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Miltenberg.