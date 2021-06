Unfallflucht in Miltenberg

Der Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ an dem Mini einen Schaden an der rechten Stoßstange in Höhe von ca. 200 Euro.

Haus beschädigt – Fahrzeugführer gibt Fersengeld

Bürgstadt. Am Dienstag teilte der Besitzer eines Anwesens in der Martinsgasse mit, dass in der Zeit von 07:00 bis 16:00 Uhr eine Dachkachel seines Hauses, nahe der Straße, beschädigt wurde. Anhand des Spurenbildes, der Schaden liegt über der 2-Meter-Marke, wurde die Beschädigung von einem größeren, vermutlich gelben Fahrzeug verursacht. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Der Schaden an der Dachkachel schlägt mit ca. 10 Euro zu Buche.

Miltenberg. Ziel einer Sachbeschädigung war eine Klimaanlage im Außenbereich eines Anwesens in der Hauptstraße. Der Eigentümer konnte keine Hinweise auf den Täter geben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Die Polizeiinspektion Miltenberg nimmt sachdienliche Hinweise zur Klärung der o.g. Straftaten jederzeit entgegen.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg