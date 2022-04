Unfallflucht in Michelbach nach Meinungsverschiedenheit

Die beiden Fahrzeugnutzer hatten zuvor eine Meinungsverschiedenheit aufgrund einer Verkehrssituation. In der Schießmauerstraße wollten sie diese klären und verließen hierzu ihre Autos. Der KIA des 54-Jährigen rollte hierbei zurück und verursachte einen geringen Schaden am Auto des 66-Jährigen.

Trotz Hinweis auf den Aufprall entfernte sich der KIA-Fahrer ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Es entstand ein Schaden von circa 100 Euro.

Traktor in Kahl gerät in Grünstreifen

Ein 27-jähriger Traktor-Fahrer fuhr am Sonntagmorgen auf der Alzenauer-Straße, von Alzenau kommend in Richtung Kahl. Kurz nach der Einfahrt zur Straße „Lange Hecke" geriet er aus Unachtsamkeit in den dortigen Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten. Insgesamt entstand nur ein geringer Schaden von circa 50.- Euro.

Gegen Bauzaun in Alzenau gefahren

Eine 31-jährige Ford-Fahrerin konnte am frühen Sonntagmorgen, in der Brentanostraße, nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr gegen einen in die Fahrbahn ragenden Bauzaun. Dieser wurde durch den starken Wind auf die Fahrbahn geweht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 .- Euro.

Fensterfront in Karlstein beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstag 2 Uhr und Sonntag 12:20 Uhr, in der Hanauer Landstraße, das Fensterelement eines Hauses. Das Wohngebäude befindet sich zwischen der Hahnenkammstraße und Julius-Kleemann-Straße. Es entstand ein Schaden von 200 Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang und Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Farbeimerin Karlstein illegal entsorgt

Ein bislang unbekannter Täter entsorgte mehrere Farbeimer am Feldrand hinter dem Gebäude der Fa. BMZ. Die Tatörtlichkeit befindet sich im Bereich des Industriegebietes Zeche Gustav. Wann die Eimer dort abgestellt wurden ist Gegenstand der Ermittlungen.

stru/Polizei Alzenau