Unfallflucht in Michelbach: Geparkter Toyota massiv auf linker Seite beschädigt

Aufgrund des Schadensbildes muss davon ausgegangen werden, dass der flüchtige Verursacher von der Spessartstraße rechts abbog und dabei den Toyota massiv auf der linken Seite beschädigte.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Betrunken gegen geparkten BMW gefahren

Mömbris. Am Mittwoch um 18.30 Uhr fuhr ein 62-jähriger VW-Fahrer auf der Schimborner Straße in Richtung Alzenau. Er prallte mit seinem VW ungebremst auf einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW. Dabei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Da bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von 1,82 Promille. Es folgte die obligatorische Blutentnahme, der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

In der Leitplanke gelandet

Mömbris. Am Mittwoch um kurz vor 13 Uhr landete ein 43-jähriger Autofahrer auf der Staatstraße 2305 bei Kaltenberg in der Leitplanke. Der Mann war auf der nassen Straße ins Schleudern geraten und kam deshalb von der Fahrbahn ab. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt, der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Audi mutwillig beschädigt

Blankenbach. Im Laufe der letzten Tage beschädigte ein Unbekannter einen Audi, der im Hof eines Anwesens im Ahornweg abgestellt war. Er stellte eine Schraube hinter den linken hinteren Reifen. Nach Angaben des Geschädigten geschah das zum wiederholten Male. Der Schaden an dem Reifen wird auf 200 Euro geschätzt.

VaPi/Polizei Alzenau