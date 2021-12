Der für den Schaden verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Die PI Alzenau führt ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

Schöllkrippen. Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr befand sich eine 66Jährige beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Aschaffenburger Straße. Während des Einkaufs griff ein unbekannter Täter in ihre linke Jackentasche und stahl ihre Geldbörse. Entwendet wurden neben sämtlichen Ausweisen und Geldkarten auch ca. 100,- Euro Bargeld.

Die Polizei Alzenau ermittelt wegen eines Vergehens des Diebstahls. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 zu melden.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken