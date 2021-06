Unfallflucht in Marktheidenfeld - Auto beschädigt

Ca. 1500 Euro Sachschaden entstanden an dem Pkw in der Echterstraße. Von 13.30 bis 14 Uhr war der BMW X1, braunmetallic, an den Parkplätzen am Heubrunnengärtchen geparkt, wo er von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt wurde. Es konnte grüner Lackantrag festgestellt werden.

Mountainbike sichergestellt

Marktheidenfeld. In den Abendstunden des vergangenen Dienstags wurde durch Beamte der Polizeiinspektion ein weißes Mountainbike des Herstellers Univega, Typ Alpina Sky, sichergestellt, das vermutlich nicht dem aktuellen Benutzer gehörte.

Der Eigentümer wird gebeten, sich unter Tel. 09391-9841-0 an die Dienststelle zu wenden.