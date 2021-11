Unfallflucht in Lohr geklärt

Die aufnehmende Streifenbesatzung konnte vor Ort feststellen, dass unweit des Parkplatzes des Tourans ein Anhänger abgestellt war. Bei der Überprüfung des Anhängers war erkennbar, dass an diesem Farbe des Tourans anhaftete.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Anhänger um das unfallverursachende Fahrzeug. Der „Fahrer" des Anhängers muss allerdings noch ermittelt werden. Am Anhänger dürfte kein Schaden entstanden sein. Der Schaden am Touran wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Beim Ausparken angestoßen

Ein 24-Jähriger parkte am Donnerstag um 18.15 in der Vorstadtstraße in Lohr mit seinem Pkw rückwärts aus und stieß hierbei an die Fahrertüre eines gegenüberliegenden, geparkten Pkws an. Er erkannte, dass hierdurch ein Schaden entstanden war und verständigte die Polizei.

Am Fahrzeug des Verursachers entstand kein nennenswerter Schaden. Der Schaden an der Türe des geparkten Pkws wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.