Unfallflucht in Lohr

In der Jahnstraße 12 war ein blauer VW Touran geparkt. In dem genannten Zeitraum wurde die Stoßstange vorne durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Ein Hinweis am Fahrzeug wurde nicht hinterlassen.

Zeugen können Hinweise der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitteilen.

Mit dem Pedelec ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Lohr. Am Sonntagabend uhr der Fahrer eines Pedelec auf dem Radweg entlang und wurde einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er kein gültiges Versicherungskennzeichen vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Strafanzeige wird vorgelegt.

vd/Polizei Lohr