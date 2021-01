Unfallflucht in Klingenberg

Unbekannte haben in der Zeit von 26.01.2021 18:15 (Di) - 26.01.2021 20:15 (Di) an der Kreisstraße K MIL 1, in einer Parkbucht am Ortsausgang Röllfeld in Fahrtrichtung Röllbach einen Pkw Opel angefahren. Die Besitzerin des grauen Opel Corsa hatte ihr Fahrzeug in der Parkbucht abgestellt. Als sie zwei Stunden später zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine große Delle mit Kratzern am hinteren linken Kotflügel sowie der Stoßstange hinten links fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 2000 EUR.

Unfall am Kleinwallstadter Ostring - Fahrerin meldet sich

Kleinwallstadt, Ostring Eine Unfallflucht ist am Dienstag Abend gegen 18.10 Uhr aus dem Ostring gemeldet worden.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein zunächst Unbekannter mit seinem Wagen im Ostring Richtung Sulzbach unterwegs war und beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug an einem geparkten Fiat Punto hängenblieb. Der Unfallverursacher stieg hierauf kurz aus, sammelte die an der Unfallstelle liegenden Teile eines Außenspiegels ein und entfernte sich mit quietschenden Reifen von der Unfallstelle. Gegen 21.00 Uhr meldete sich die Unfallverursacherin auf der Dienststelle, da sie scheinbar das schlechte Gewissen plagte, bei der PI Obernburg und räumte ein, zur Unfallzeitgefahren zu sein.

Der angerichtete Unfallschaden an dem geparkten Pkw beträgt ca. 400 Euro.

Zaun in Erlenbach beschädigt

Erlenbach a.Main, Zürichseestraße Unbekannte haben, vermutlich vergangenen Sonntag auf Montag in der Zürichseestraße einen Zaun beschädigt. Die Täter verbogen mehrere Pfosten eines Drahtzaunes entlang des dortigen schmalen Fußweges nach innen und richteten hierbei ca. 400 Euro Schaden an.

Anwohner, die hier verdächtige Personen beobachtet haben, werden um Hinweise gebeten.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg