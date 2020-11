Unfallflucht in Klingenberg

Ein in Klingenberger Himmelthaler Straße abgestellter Mercedes wurde im Zeitraum Mittwoch um 16:00 Uhr bis Donnerstag um 12:00 Uhr von einem bis dato unbekannten Fahrzeug auf Höhe des linken vorderen Kotflügels angefahren und dort beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Es werden Ermittlungen zum Unfallverursacher geführt. Es wird nach Unfallzeugen gesucht.



Unbekannter fährt gegen Garagenmauer und flüchtet

Elsenfeld. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß im Zeitraum vom 30. Oktober um 14:00 Uhr bis 3. November um 16:00 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen eine Garagenmauer in der Schlesierstraße. Hier wurde das Mauerwerk verschoben und es entstand ein merklicher Riss. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Es werden Ermittlungen zum Unfallverursacher geführt. Es wird nach Unfallzeugen gesucht.

Auto zerkratzt

Erlenbach. Im Verlauf des Donnerstags wurde in Erlenbach ein Audi von einem bis dato unbekannten Täter im Bereich der Beifahrerseite mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Das Fahrzeug war sowohl vor der Wohnanschrift des Fahrzeugbesitzers „Am Stadtwald“ als auch kurzzeitig auf dem Aldi Parkplatz in Erlenbach geparkt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Es wird nach Zeugen gesucht.

Laster reißt Dieseltank auf

Erlenbach. Ein Laster der Stadt Erlenbach befuhr am Donnerstag gegen 13:15 Uhr die Zufahrt zum Grüngutsammelplatz an der St2309. Hierbei überfuhr dieser einen in der Straße eingelassenen Versorgungsschacht, dessen Abdeckung bei der Überfahrt aus der Verankerung gehebelt wurde und gegen den Dieseltank des Lkw schlug. Dieser wurde beschädigt und es trat Diesel aus. Durch die Feuerwehr konnte der ausgetretene Kraftstoff abgebunden werden. Verantwortliche des Landratsamtes Miltenberg waren vor Ort.