Unfallflucht in Kleinheubach

Nach Angaben der Anzeigeerstatterin parkte diese zum Unfallzeitpunkt ihren Pkw an der Apotheke an der oben genannten Örtlichkeit, um dort einen Einkauf zu tätigen. Als sie zu ihrem Pkw zurück kam, stellte sie einen Sachschaden an diesem fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zum Unfallverursacher konnten bisher keine Hinweise erlangt werden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Großheubach

Am Freitag ereignete sich gegen 16.40 Uhr in Großheubach, auf der Staatsstraße 2309, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw, BMW mit Wohnanhänger und einem Pkw Mercedes. Der Fahrer des Fahrzeuggespanns, befuhr zum Unfallzeitpunkt mit diesem den Zubringer zur Ortsumgehung Großheubach in Fahrtrichtung Bürgstadt-Tunnel. Zur gleichen Zeit befuhr der Fahrer des Mercedes mit seinem Pkw die Ortsumgehung in Fahrtrichtung Tunnel. Beim „Einfädeln" bzw. Fahrstreifenwechsel des Gespanns auf die Ortsumgehung kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Gesamtsachschaden an beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.